Grammy 2018 en vivo: MINUTO A MINUTO.

Jay Z, Bruno Mars y Kendrick Lamar llegan a una nueva edición de los Grammy 2018 liderando la lista de nominaciones.

Sigue aquí los acontecimientos más importantes de los premios que reconocen a lo mejor de la música MINUTO A MINUTO:

15: 27 HORAS: Aida Cuevas ganó el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana por "Arriero somos. Versiones acústicas".

15:12 HORAS: Lin-Manuel Miranda ganó el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por su composición "How Far I'll Go" para Moana.

Congrats Best Song Written For Visual Media - '"How Far I'll Go" @Lin_Manuel, songwriter (Auli'i Cravalho) Track from: @DisneyMoana: The Songs #GRAMMYs