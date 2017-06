Sobrevive Premio Ariel al recorte presupuestal de 77%

México

La edición número 59 del Premio Ariel se llevará a cabo con “diversos ajustes” y “mucha creatividad”, frente a los recortes presupuestales anunciados en meses pasados, que obligaron a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) a reajustar la ceremonia en la que se reconoce a lo mejor del cine nacional y a retomar los estudios Churubusco como sede para el evento.

“Un recorte del 77 por ciento sí nos afecta, definitivamente, sobretodo porque haces cuentas y te preguntas, ¿qué hacemos con esto? Pero el cine está en nuestro espíritu y tenemos que seguir con mucha creatividad, ciertamente hay cosas que se pagan con dinero y haremos una ceremonia consecuente con la situación de la Academia”, dijo en entrevista Dolores Heredia, presidenta de la AMACC.

TE RECOMENDAMOS: Nominados al Ariel se reúnen para foto oficial

“El sueño de hacer la ceremonia en los Estudios Churubusco quizá se nos cumpla en el futuro, significaría muchísimo, porque esos foros huelen a cine, tienen un espíritu particular de lo que ahí ocurrió en términos de historia del cine, el apoyo de los estudios estaba puesto, pero una vez que hicimos cuentas nos percatamos que no alcanzaba, había que cubrir aspectos que implicaban gastos fuera del plan”, agregó.

El realizar la ceremonia de premiación en los Estudios Churubusco implicaba renta de equipos de sonido e iluminación, así como sillas y demás aspectos necesarios para recibir a los nominados e invitados especiales: “Era complicado, pese a ello debo decir que la AMACC no está en crisis, está en crisis el país, no hay dinero.

“El asunto es que el dinero que hay se reparte de una forma que no entendemos, pero la AMACC está más fuerte que nunca, estos premios Ariel serán el producto del trabajo interno y la organización que hemos logrado, los proyectos siguen, aunque reestructurados, sigue el libro conmemorativo por los 70 años y solo nos falta un apoyo más para la edición”, agregó.

De hecho, el Instituto Mexicano de Cinematografía apoyará directamente la ceremonia del Ariel: “El reto es muy grande y lo que llamamos recortes de presupuesto los tenemos que afrontar de otra manera, debemos entender también que no podemos depender solo de una vía, que en este caso es la política pública y el dinero que no es del estado, sino de los contribuyentes”, explicó Jorge Sánchez, director de Imcine.

Además del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otras instancias cinematográficas también afrontaron recortes presupuestales: la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco y el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Para el público

Respecto a la visibilidad que tienen las películas nominadas al Ariel frente al público, Amir Galvan y Vanessa Arreola, directores de La cuarta compañía comentaron que es una gran necesidad que las historias sean vistas en salas de cine, y aunque La cuarta compañía no se ha estrenado, esperan que las 20 nominaciones que recibieron ayudan a conectar con el espectador.

“Siempre el público será el destino final, pero no queríamos arriesgar el espíritu de la película, por eso no llegamos cine comerciales ahora vamos a ser distribuidos por Alebrije de Mónica Lozano y aún no hay fecha definida, pero saldremos en octubre”, comentó Vanessa Arreola.

Con información de Ivett Salgado/México

RMR