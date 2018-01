Pink responde a los Grammy: Las mujeres nos adueñamos de la música

Pink, Katy Perry y Charli XCX criticaron al presidente de la Academia de Grabación de EU, Neil Portnow, quien dijo que las mujeres deben "dar un paso al frente", si desean hacerse presentes en premiaciones como los Grammy, donde sólo una mujer, Alessia Cara, resultó ganadora dentro de las categorías principales, como Mejor Nuevo Artista.

"Tiene que empezar con... las mujeres que tienen la creatividad en sus corazones y almas, que quieren ser músicos, que quieren ser ingenieras, productoras y quieren ser parte de la industria a nivel ejecutivo... (necesitan) dar un paso al frente porque creo que serían bienvenidas", dijo Portnow, en respuesta a la polémica que rodeó a los premios, donde sólo el 9 por ciento de los nominados fueron mujeres.

Las críticas hacia los galardones cobró fuerza en redes sociales con la etiqueta #GrammysSoMale y la postura del presidente de la Academia no fue bien recibida por figuras como Pink.

"Las mujeres en la música no necesitan 'dar un paso al frente'", escribió en Twitter. "Las mujeres han estado danto pasos desde el principio de los tiempos. Caminando al frente, y también haciéndose a un lado, las mujeres se adueñaron de la música este año. Lo han dado todo. Y también cada año antes de este".

La intérprete de What About Us continuó: "Cuando celebramos y honramos el talento y los logros de las mujeres, y cuánto avanzan las mujeres cada año, contra todos los pronósticos, mostramos a la próxima generación de mujeres y niñas, niños y hombres lo que significa ser iguales, y lo que parece ser justos".

Katy Perry aplaudió el mensaje de Pink: "Otra mujer poderosa que predica con el ejemplo. Todos tenemos la responsabilidad de expresar la absurda falta de igualdad en todos los lugares donde la vemos".

