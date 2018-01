Grammy de Ed Sheeran desata polémica en Twitter.

Ciudad de México

Usuarios en redes sociales compartieron su molestia tras mencionar que Kesha debió haber ganado el Grammy por su tema "Praying", en lugar de "Shape of You" de Ed Sheeran.

"Kesha sobrevivió a un infierno y sacó 'Praying' para poder sanar, la nominan a un Grammy y le gana Ed Sheeran con una canción sobre el cuerpo de una mujer. Así las cosas esta noche", es uno de los mensajes que se leen en Twitter.

Kesha really did go through hell and back to release Praying and get nominated for a Grammy, only to lose to an Ed Sheeran song about how he likes a woman's body over a Sia sample #GRAMMYs — greedyforari (@greedyforari22) 29 de enero de 2018

Ed Sheeran ganó el premio a Mejor interpretación pop solista en donde también estaban nominadas "Love So Soft" de Kelly Clarkson, "Millions Reasons" de Lady Gaga y "What About Us" de Pink.

Los comentarios continuaron y aseguraban que algo "está mal" en los premios.

"¿Nadie más ve lo que está mal? Kesha escribió 'Praying' después de vivir un abuso, Lady Gaga escribió 'Joanne' mientras intentaba sanar y Ed Sheehan escribió 'Shape of You' cuando estaba horny y quería acostarse con una mujer y se llevó el premio. La industria musical está muy mal".



Does nobody see what’s wrong here? Kesha wrote Praying after all the abuse she went through, Lady Gaga wrote Joanne while healing, and Ed Sheeran wrote a song when he was horny over some girl and won the award. The music industry is fucked up. Smh #GRAMMYs — Team Kesha Rose (@crazykeshafans) 29 de enero de 2018

La canción de Kesha habla sobre el sexismo y va contra la violencia de género, la canción nació luego de que la cantante acusara a su productor Dr Luke de abuso físico, emocional y sexual.

"Porque tú trajiste las llamas,

y me hiciste pasar un infierno.

Tuve que aprender a luchar por mí misma,

y ambos sabemos toda la verdad que podría contar.

Lo que diré será solo esto:

te digo adiós"

Dice parte de la canción de la intérprete que ayer en la ceremonia de los Grammy cantó frente a todo el público acompañada de Camila Cabello, Cyndi Lauper, Andra Day, entre otras.

Otras personalidades también se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

I guess it’s a good thing Kesha didn’t win over Ed Sheeran, since the music industry doesn’t seem to care about examining its abuses of power — Ira Madison III (@ira) 29 de enero de 2018

“Qué bueno que le dieron el premio a Ed, a la industria de la música no le importa el abuso de poder”.

"Ed Sheeran" is a hell of a way to mispronounce "Kesha." — Marc (@MarcSnetiker) 29 de enero de 2018

“Creo que se equivocaron y pronunciaron Kesha mal y por eso dijeron Ed Sheeran”, escribió.

Los Grammy 2018 también mostró su apoyo por el movimiento #Metoo, que busca lucha contra el acoso sexual a las mujeres.





