Netflix llegó a cambiar la realidad de nuestra industria: Gaston Pavlovich.

La industria del cine tomó un nuevo rumbo con la llegada de Netflix y Amazon, plataformas digitales que a decir del productor Gastón Pavlovich se convirtieron en "los nuevos líderes del mercado" con una propuesta que incluye su ingreso al mundo del cine con nuevas historias.

"Lo cierto es que Netflix llegó a cambiar la realidad de nuestra industria, podemos contrariarlo pero es así, Netflix y Amazon son los nuevos jugadores, los nuevos líderes de la industria, pero ojo, ellos también vienen a apoyar la industria del cine con nuevos conceptos", dijo Gastón, durante la presentación de Helena en el Festival Internacional de Cine de Morelia.





"Netflix abrió un departamento que se dedicará exclusivamente a hacer películas, como lo hizo primero Amazon con Manchester by the sea, nosotros estrenaremos en Netflix The Irishman, la película que produje para Scorsese, al principio estaba renuente, pero luego aceptó, porque se dio cuenta que están haciendo cosas de calidad y pagan también mucho más", agregó.

Gastón es el productor de dos cintas de Martin Scorsese, Silence y actualmente The Irishman, cuya historia cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Al Pacino, asi como la fotografía de Rodrigo Prieto; la película pondrá en pantalla la historia del gánster Frank Sheeran y su relación con el asesinato de Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales en Estados Unidos.

"Estamos filmando The Irishman con Robert De Niro y Al Pacino, es una gran experiencia, pero yo seguiré haciendo cine en México, porque creo en el potencial del país y sobretodo en su talento, conocemos a Robert y De Niro porque Hollywood nos mete sus historias por todos lados, pero me asombra ver la calidad del talento de México y quiero ser parte de eso", dijo.

El productor presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia Helena, cinta que cuenta con la dirección de Alejandro Sugich y las actuaciones de Alfonso Dosal y Natalia Varela, "es un proyecto que nace de una pasión literaria por las Noches blancas, que ha sido interpretada en varios países del mundo, pero no había una interpretación en América latina.

"Noches blancas llegó a Fábrica de cine porque queríamos traerla al mundo contemporáneo, la he visto en Francia y Estados Unidos, pero no aquí y es una de esas obras con las que tenía apego de verla en pantalla, porque es una obra convencional sobre el amor y desamor y que sucede en muchas partes del mundo", agregó el productor mexicano.





