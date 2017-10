Diego Luna y Gael García documentan lo ocurrido tras sismos.

Morelia, Michoacán

Después de los sismos que sacudieron la vida de miles de personas en Oaxaca y la Ciudad de México, Gael García y Diego Luna no solo impulsaron una campaña a través de Omaze para recibir donaciones para la reconstrucción del país, también dispusieron de su experiencia con Ambulante a fin de documentar el proceso de la entrega de esta ayuda y la solidaridad de la sociedad en un momento de crisis.

"Hemos tratado de documentar lo que pasa con 'Levantemos México' porque es una de esas historias que nos va a gustar compartir con todos, porque ser parte de una comunidad tan hermosa es muy inspirador. Sí estamos documentando el proceso y claro que la idea que tenemos es hacer algo que podamos compartir no solo con los que donaron, sino con todas las personas", comentó Diego Luna.

"Hay que ver si formalmente al final tenemos un documental, un largometraje, pero estamos documentando el proceso. No sé qué va a pasar, pero no podemos hacer esto solos, es un esfuerzo ciudadano y de organizaciones que no comenzaron con los sismos, ya estaban trabajando desde antes, pero ahora los sismos trajeron a notar su trabajo y eso les permite tener fondos para sus proyectos", agregó el actor.

Después del 19 de septiembre el sentido de Ambulante se transformó, "nos re-direccionó las energías, era imposible seguir con la vida como venía de antes; esta unión social nos permitió darnos cuenta de la capacidad de transformación que tenemos y hablamos de hacer la plataforma para ser testigos de lo ocurrido y que así gente que no viven en este país lo viera y se sumará", explicó Diego.

"Ambulante no se dedica a esto, pero se volvió un vehículo para que la gente pueda donar y es muy bello ver que la gente se ha sumado a esta causa, ya hay más de 15 mil donadores a través de Omaze, esto es respuesta de ese diálogo en comunidad que responde al llamado de Levantemos México y nos queda todavía una semana de colecta con esta iniciativa ciudadana", agregó el actor.

Por su parte, Gael García reiteró que la ayuda sigue y seguirá siendo necesaria, "pasada la emergencia y la necesidad inmediata viene mucho más por hacer. Lo que hemos recaudado es poco en comparación de lo que se necesita y de los esfuerzos que habrá para la reconstrucción del país, esto es un trabajo que tomará de tiempo".

La gira Ambulante

Gael García y Diego Luna asistieron al Festival Internacional de Cine de Morelia a fin de compartir el arranque de la gira de documentales Ambulante y presentar tres documentales que también forman parte de su programación: Chavela, Siempre andamos caminando y Nkwi Nayà Tónko. La gira arranca el 8 de marzo en Oaxaca.





DAPR