Netflix ¿confirma? quinta temporada de 'Black Mirror'

El futuro de Black Mirror seguirá sorprendiéndonos pues tal parece ser que habrá una quinta temporada.

La cuenta oficial de la serie lanzó un breve clip donde rememora sus episodios pasados acompañado del mensaje: "el futuro será más brillante que nunca".

Al final del clip dice "vuelvo enseguida" por lo que supone que habrá más capítulos futuristas que disfrutar.

La exitosa serie de Netflix es una creación de Charlie Brooker y es una de las producciones favoritas de los usuarios del servicio de streaming.

Aunque no se ha anunciado cuándo llegarán los nuevos capítulos, se especula que la quinta temporada llegue en 2019.



The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7