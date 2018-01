'The Greatest Showman', un éxito en las listas musicales

Ciudad de México

El soundtrack de la película The Greatest Showman ha resultado un éxito en las listas de popularidad, por lo que marca el regreso de las bandas sonoras a listas como la de Billboard, después de que "Hannah Montana" tuviera logros iguales.

El disco del largometraje protagonizado por Hugh Jackman, ha registrado el número uno en Chart 200 de Billboard, el cual mide el impacto de álbumes de estudio en el mercado, además de lograr el número uno en el iTunes de más de 60 países.

Nueve melodías de la producción se colaron entre las preferencias de los usuarios en el Chart Global de Spotify, mientras que en recientes fechas el tema "This is me" se llevó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Canción.

Es así como estos números marcan el regreso de un "soundtrack" a la cima de las listas de popularidad, desde que en el año 2009 "Hannah Montana: The Movie" ocupara posiciones similares, de acuerdo con un comunicado.

De igual forma, se reportó que la empresaria Oprah Winfrey declaró que la banda sonora es "una celebración a la imaginación" y "This Is Me" debería ser la canción de todo el mundo".

