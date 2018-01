Queen y Tina Turner serán galardonados por La Academia

Los Ángeles

La Academia de la Grabación de E.U., que organiza los premios Grammy, dio a conocer hoy su lista anual de premios honoríficos en la que destaca el grupo Queen y la cantante Tina Turner.

Hal Blaine, Neil Diamond, Emmylou Harris, Louis Jordan y The Meters completan la relación de músicos que obtendrán el "Lifetime Achievement Award" (Premio Logros de Vida), un galardón que rinde homenaje a aquellos artistas que hicieron a lo largo de su vida contribuciones de gran importancia en el campo de la grabación de música.

Por otro lado, el compositor de bandas sonoras John Williams obtendrá el premio "Trustees Award", que reconoce el legado de figuras de la música más allá de las actuaciones o la interpretación.

Junto a Williams recibirán este mismo galardón el promotor de conciertos Bill Graham y el empresario musical Seymour Stein.

Además, Tony Agnello y Richard Factor se llevarán el Grammy Técnico por sus aportaciones en la tecnología de la grabación de música.

La Academia de la Grabación celebrará una ceremonia y un concierto especial en verano para entregar estas distinciones honoríficas.

Te compartimos canciones de Queen y Tina Turner.

"Sombody to love" - A day at the races (1976)

"Tonight" - Tina: live in Europe (1988)

