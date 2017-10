¿En dónde ver el concierto 'Somos Una Voz'?

Ciudad de México

Este sábado se realizará el concierto Somos Una Voz que reunirá fondos para los damnificados en Puerto Rico y México. El espectáculo organizado por Marc Anthony, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se podrá ver en México a partir de las 19:00 horas.

Varias televisoras internacionales se sumarán a esta transmisión como: Telemundo, Univisión, NBC, MTV Latinoamerica, BET, VH1, WAPA TV, IHEART, Canal 22 L.A., Cine Latino, entre otros.

El show, que registra sus localidades agotadas, se realizará de manera simultánea en Miami y Los Ángeles. En el espectáculo participarán Alejandro Sanz, Bruno Mars, Camila, Chris Martin, Demi Lovato, Gwen Stefani, Justin Timberlake, Thalía, entre otros.





Los fondos reunidos ayudarán a proveer alimentos, refugio, medicinas, energía eléctrica y comunicaciones a las áreas afectadas por los desastres naturales ocurridos en todo el sur de Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras áreas afectadas en el Caribe.

Las fundaciones a las que se destinarán estos recursos son: Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Unidos for Puerto Rico, United Way, American Red Cross y Unicef.

El cartel lo completan Juanes, Chayanne, Maroon 5, Nicky Jam, Prince Royce, Ricky Martin, Romeo Santos, Selena Gomez, Stevie Wonder, entre muchas más estrellas de la música y el cine.





