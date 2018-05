Scorpions cierra el primer día del Hell & Heaven 2018

Ciudad de México

Este viernes la agrupación alemana Scorpions fue la encargada de cerrar el primer día del festival Hell & Heaven, ante 80 mil personas que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver a bandas que mundialmente son reconocidas en la escena del metal.

Tras una tarde llena de lluvia los asistentes esperaron hasta el último momento para ver al quinteto alemán, quienes subieron al escenario a las 23:20 horas haciendo sonar "Going Out With A Bang", seguida por "Make It Real".

Acompañados de un escenario que proyectaba la bandera de México, Scorpions rindió tributo Lemmy Kilmister, vocalista y líder de la banda británica Motörhead, quien falleció hace poco más de tres años.

La banda compartió un video donde agradece a sus fans en el Hell & Heaven.

Al ritmo del heavy metal que hacía retumbar el recinto, el público se mantenía efusivo coreando, bailando y saltando con temas como "Wind Of Change", "Still Loving You" y "Send Me An Angel".

El momento cumbre llegó cuando Klaus Meine tomó una bandera de México y la ondeó, agradeciendo la calidez de los mexicanos. El show de Scorpions llegaba a sus fin, terminando con éxito el primer día del festival y haciendo sonar "Rock You Like A Hurricane" ante un público que los despedía con fuertes aplausos y gritos.



