Hell & Heaven no se detiene por la lluvia

Ciudad de México

El festival Hell & Heaven continúa llevándose a cabo con éxito en la Ciudad de México, acompañado de bandas como Vein, Resorte, Testament y De La Tierra, quienes terminaron su presentación en medio de aplausos del público, mientras Andrés Giménez, vocalista de esta banda colombiana, se despidió de los mexicanos bajando su pantalón "esto será lo más bonito que verán".

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo regresar seguro a casa si vas al Hell & Heaven 2018?

Por su parte, Kadavar subió al escenario Heaven Stage, interpretando temas como "Doomsday Machine" y "Come Back Life", canciones que levantaron la euforia del público, mientras el trío alemán movía sus cabezas al ritmo del rock retro que los caracteriza.

Durante la presentación de Refused la lluvia llegó al festival, sin embargo, no fue motivo para refugiarse, pues canciones como "New Noise", "Rather Be Dead " y "Life Support Adiction" hacían retumbar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se espera que más tarde Mastodon, Bad Religión, Deep Purple y finalmente Scorpions cierre a el primer día del Corona Hell & Heaven, que espera recibir 80 mil personas.

Así inició el Festival:





▶¡Ya estamos en el #HellandHeaven! 😎🤟



¿Quieres saber qué tal se ha puesto todo? Te lo contamos desde el Autódromo Hermanos Rodríguez https://t.co/rUk9BEWCdEpic.twitter.com/E1OuT2eBh5 — Milenio ¡Hey! (@Mileniohey) 5 de mayo de 2018





ES