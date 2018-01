Murió Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies

Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, y miembro fundador de Argent, murió el sábado en su casa en St. Albans, Inglaterra. Tenía 76 años.

The Zombies confirmó la noticia en la página de Facebook de la banda.

"Es con profunda tristeza que esta mañana aprendí que mi querido primo y amigo de toda la vida, Jim Rodford, murió esta mañana después de una caída en las escaleras", escribió Argent.

"Jim no solo era un magnífico bajista, sino también desde el principio inextricablemente ligado a la historia de The Zombies. Un gran facilitador para nosotros", continuó. "Hasta el final, la vida de Jim estaba dedicada a la música. Estaba infaliblemente comprometido con la música local, un miembro siempre presente de la escena local en St. Albans, donde pasó toda su vida".

En 1961, Jim Rodford ayudó a Argent a formar a The Zombies prestando equipo musical a la banda y entrenándolos durante los ensayos. Rodford tocó con The Bluetones y con Mike Cotton Sound durante los años 60. Más tarde se unió a la banda de Argent con el mismo nombre después de la separación de The Zombies en 1968.

The Kinks también rindió homenaje a Rodford en Twitter. Rodford ingresó en la banda británica de rock después de la salida del bajista John Dalton en 1978. Pasó 18 años con The Kinks, contribuyendo a todos los álbumes entre 1979 y 1993.

"Es con profunda tristeza que hemos sabido que Jim Rodford falleció, realizó giras y grabaciones con The Kinks durante muchos años y será muy extrañado. Fue muy querido por todos nosotros", tuiteó The Kinks.

