Murió Dorothy Malone, actriz de la película 'Escrito sobre el viento'

Ciudad de Mèxico

La intérprete estadunidense Dorothy Malone, ganadora del Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Escrito sobre el viento, falleció la mañana del viernes por causas naturales a los 92 años.





Lo anterior de acuerdo con el portal Variety, que añade fue su manager Burt Shapiro quien confirmó el lamentable deceso.

TE RECOMENDAMOS: Murió Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Dorothy Eloise Malone nació el 30 de enero de 1925 en Illinois, Chicago. Apareció por primera vez en el cine con la película de 1940, Convicted woman. Tres años después compartió créditos con Frank Sinatra en Higher and higher.

Tras constantes intervenciones en la pantalla grande y brillar con su trabajo en la década de los 50, fue en 1956 que obtiene el Oscar con su personaje de Marylee Hadley.

Tras obtener la estatuilla de la Academia, la rubia obtuvo papeles en proyectos más grandes como Too much, too son, Man of a Thousand Faces y Warlock.

De 1964 a 1968, participó en la serie Peyton place como Constance MacKenzie, personaje que repitió en los filmes Murder in Peyton Place y Peyton Place: The Next Generation.

De acuerdo con IMDb, en su filmografía también aparecen los títulos The Big Sleep, Good Luck, Miss Wyckoff, Winter kills, The day time ended, Descanse en piezas y Bajos instintos, siendo esta su última aportación al cine.

Te compartimos el tráiler.

ERV