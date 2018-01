Murió Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

La vocalista de The Cranberries, Dolores O’Riordan , falleció a los 46 años.

De acuerdo con el Daily Mail, el publicista de la cantante confirmó su fallecimiento aunque no dio a conocer la causa de su muerte.

"La cantante irlandesa Dolores O'Riordan murió repentinamente hoy en Londres. Ella tenía 46 años".

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos prefieron el porno en español y de Dragon Ball Z

"La cantante principal de la banda irlandesa The Cranberries estuvo en Londres para una breve sesión de grabación. No hay mas detalles disponibles en este momento.

"Los familiares se sienten desolados al escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", informó el publicista.

La agrupación Kodaline lamentó su muerte en redes sociales.

“¡Absolutamente sorprendido al conocer el fallecimiento de Dolores O'Riordan! @The_Cranberries nos dio nuestro primer gran apoyo cuando recorrimos con ellos Francia hace años! Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”, escribieron en Twitter.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends