Dolores O'Riordan, la 'zombie' de The Cranberries.

Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, falleció a los 46 años en Londres, pero quedará en la memoria de sus fans gracias a su poderosa voz y sus emotivas interpretaciones.



Sus letras y peculiar estilo de canto hicieron de la banda irlandesa una de las más exitosas de la década de los 90.



The Cranberries, agrupación formada en 1989, alcanzó fama internacional gracias a su álbum 'Everybody Else Is Doing, So Why Can't We?', y llegó a vender más de 40 millones de discos.



Entre sus canciones más populares están "Zombie", "Dreams" y "Linger".

La agrupación se desintegró en 2002 y Dolores O'Riordan comenzó su carrera como solista.

Madre de 3 hijos, la cantante hizo dos discos en solitario, "Are You Listening?" y "No Baggage".

En 2009, The Cranberries volvió a juntarse para iniciar una gira mundial de un año, tras la que lanzaron el álbum Roses en 2012.

La cantante nunca negó la fama que le dio The Cranberries, tal como lo dijo en entrevista con El Mundo: "Es inevitable que mi voz esté asociada a The Cranberries. Yo soy The Cranberries, y siempre lo seré".





Con información de EFE y El Mundo.



