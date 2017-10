Acusan a bajista de Marilyn Manson de violación

Ciudad de México

La cantante Jessicka Addams acusó a Twiggy Ramirez, bajista de Marilyn Manson, de abusar sexual, física y psicológicamente de ella.

TE RECOMENDAMOS: Actor de 'Stranger Things' deja a su representante, acusado de acoso sexual

En su cuenta de Facebook, la intérprete compartió un comunicado en el que relató cómo fue su relación con el músico, quien se llama realmente Jeordie White.

Addams describió el comportamiento presuntamente violento y celoso de White, un día Ramirez le ponchó las llantas de su automóvil, "sólo porque salió con un amigo", publicó.

La vocalista de la agrupación Jack Off describió cómo hace 20 años fue violada por el músico en su antiguo departamento mientras estaba de descanso de una gira con Nine Inch Nails.

"Me obligó a tenderme en el piso con su mano alrededor de mi cuello. Dije que NO. Dije que NO. Lo dije tan fuerte que mi amigo Pete llegó corriendo desde la otra habitación para quitármelo de encima. Pero fui violada. Fui violada por alguien a quien creía amar. Esa noche dormí en la cama de Pete y lloré hasta quedarme dormida. Ninguno de nosotros lo discutió hasta años después, ya que los dos teníamos vergüenza de no haberlo informado".

Aunque estos supuestos eventos se desarrollaron hace más de 20 años, Addams eligió compartir la declaración en solidaridad con las mujeres que se han manifestado en las últimas semanas con historias de sus abusadores en diversas industrias.

Por su parte, Marilyn Manson se manifestó al respecto y dijo a la revista Billboard que "sabía que Jessicka y Jeordie tenían una relación romántica hace muchos años y consideré y todavía considero a Jessicka como una amiga. No sabía nada sobre estas acusaciones hasta hace muy poco y me entristece la obvia angustia de Jessicka".

ES