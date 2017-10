Actor de 'Stranger Things' deja a su representante, acusado de acoso sexual

Ciudad de México

Finn Wolfhard, uno de los niños protagonistas de Stranger Things, cortó toda relación profesional con su agencia de representación, APA, así como con su agente, Tyler Grasham, acusado de acoso sexual por dos hombres.

La decisión de Wolfhard, de 15 años, llega luego de que la agencia hizo el anuncio de que iniciaría una investigación contra Grasham.

"APA toma estas acusaciones muy en serio y está investigando este asunto", dijo un portavoz de la agencia a Deadline.

Blaise Godbe Lipman es uno de los individuos que acusan a Grasham de acoso sexual. En 2007, "tuvimos un almuerzo de negocios para discutir la representación. Él me pidió un trago. Le dije que tenía 17 años. Me dijo que no fuera grosero, esto es un negocio, así es como se hacen las cosas", relató el joven.

Después de la reunión, Lipman afirma que Grasham lo acosó sexualmente en casa. Recuerda que tiempo después Grasham animó a sus amigos a llamarlo "borracho" y a que "lo regañaran" para mantenerlo callado sobre el incidente y lo amenazó sobre su futuro en el industria.

El joven aseguró que decidió contar su historia porque actualmente Grasham sigue represetando menores.

"La agencia APA ha mantenido a este hombre trabajando con actores infantiles. Me resulta increíblemente difícil creer que no saben de su comportamiento predatorio, utilizando su posición dentro de la empresa para atacar a niños ingenuos ", dijo Godbe Lipman.









Lucas Ozarowski es el segundo sujeto que acusa a Grasham de agresión sexual. En una publicación de Facebook, asegura que en una fiesta Graham tiró de sus pantalones y agarró sus) genitales.

"Tuve que retirarle la mano por la fuerza, se levantó y salió de su casa", dice Ozarowski, quien además publicó presuntas conversaciones que sostuvo en Facebook con el representante en 2015, fecha en que todavía lo acosaba.

Las acusaciones de estos dos hombres surgen luego de que la actriz Alyssa Milano propusiera en redes sociales que toda persona que haya sido víctima de acoso sexual compartiera su historia bajo el hashtag #YoTambién.

El llamado de Milano surgió luego del escándalo de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, acusado actualmente de acoso sexual por más de 30 mujeres de la industria.









