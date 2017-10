Lady Gaga y Ariana Grande piden control de armas

Nueva York

Lady Gaga y Ariana Grande pidieron este lunes a los líderes estadunidenses que actúen rápidamente para endurecer las leyes de armas tras la masacre en Las Vegas, mientras otros artistas se manifestaban conmocionados por el tiroteo más mortífero en la historia reciente del país.

Mientras la mayoría de los artistas limitaron sus mensajes a señales de condolencia tras el ataque en un festival de música country, en el que murieron al menos 58 personas, Lady Gaga utilizó su poder en las redes sociales para presionar a los políticos.

"Esto es terrorismo llano y simple. El terror no tiene raza, género o religión. Demócratas y republicanos, por favor, uníos ahora", escribió la estrella del pop en su cuenta de Twitter, la séptima más popular de la red social con más de 71 millones de seguidores.





This is terrorism plain and simple. Terror bares no race, gender or religion. Democrats & Republicans please unite now #guncontrol 🇺🇸 — xoxo, Gaga (@ladygaga) 2 de octubre de 2017





La cantante llamó la atención del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan que, al igual que el presidente Donald Trump y otros líderes republicanos, es fervientemente contrario a regular la posesión de armas.

"Las oraciones son importantes pero quienes tienen el poder de legislar @SpeakerRyan @realDonaldTrump tienen las manos manchadas de sangre #GunControl (control de armas) acción rápida", escribió.

En tanto, Grande -que en mayo vivió un suceso de estas características en carne propia, cuando un seguidor del Estado Islámico mató a 22 personas que asistieron a un concierto suyo en Mánchester- indicó que no veía diferencias con el ataque en Las Vegas, donde las motivaciones del tirador no estuvieron inmediatamente claras.

"Mi corazón está destrozado por Las Vegas. Necesitamos amor, unidad, paz, control de armas y que la gente vea esto y llame a esto lo que es = terrorismo", tuiteó Grande.





My heart is breaking for Las Vegas. We need love, unity, peace, gun control & for people to look at this & call this what it is = terrorism. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2 de octubre de 2017





Por su parte, la superestrella del pop convertida al country Taylor Swift, la cuarta persona con más seguidores en Twitter, semantuvo alejada de la política y declaró: "No hay palabras para expresar la impotencia y la pena que siente mi corazón por las víctimas de Las Vegas y sus familias".





There are no words to express the helplessness and sorrow my broken heart feels for the victims in Vegas and their families. — Taylor Swift (@taylorswift13) 2 de octubre de 2017





En la misma línea, Rihanna tuiteó: "¡Rezando por todas las víctimas y sus seres queridos, y también por los habitantes de Las Vegas! ¡Ha sido un horroroso acto de terror!".





Saying a prayer for all the victims & their loved ones, also for the residents & visitors of Las Vegas! This was a horrific act of terror!! — Rihanna (@rihanna) 2 de octubre de 2017





La matanza del domingo de noche, que provocó al menos 58 muertos y más de 500 heridos, ocurrió en un concierto del cantante de música country Jason Aldean, que encabeza los rankings y cuyas canciones hablan de los valores y los reclamos de la clase trabajadora de Estados Unidos.

Aldean dijo en Instagram que la matanza era "mas que horrorífica" y escribió: "Me rompe el corazón que esto le suceda a alguien que simplemente vino a disfrutar lo que debería haber sido una noche divertida".





Tonight has been beyond horrific. I still dont know what to say but wanted to let everyone know that Me and my Crew are safe. My Thoughts and prayers go out to everyone involved tonight. It hurts my heart that this would happen to anyone who was just coming out to enjoy what should have been a fun night. #heartbroken #stopthehate Una publicación compartida de Jason Aldean (@jasonaldean) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 1:17 PDT













