Famosos lamentan tiroteo en Las Vegas.

Las Vegas

Tras el ataque de un pistolero en Las Vegas que dejó hasta el momento 50 muertos en un festival de música al aire libre, diversos famosos han lamentado y condenado el tiroteo.

Niall Horan dedicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter a las víctimas de esta terrible tragedia que ocurrió en Las Vegas, Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Tiroteo en Las Vegas deja al menos 50 muertos

"Mis Pensamientos están con las víctimas y familiares de esta terrible tragedia en Las Vegas".



Thoughts are with the victims and families of this terrible tragedy in Vegas . — Niall Horan (@NiallOfficial) 2 de octubre de 2017

La actriz del programa de televisión Chrisley Knows Best mencionó que es “incapaz de comprender por qué alguien abriría fuego contra gente inocente”.

Unable to comprehend why someone would open fire on innocent people #PrayingforVegas — Lindsie Chrisley (@LindsieChrisley) 2 de octubre de 2017

“Despertando con la desgarradora noticia de Las Vegas, mis pensamientos están con todos y sus familias. Amor. H.” escribió Harry Styles en su red social.

Woke up to the heartbreaking news from Las Vegas, my thoughts are with everyone and their families. Love. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 2 de octubre de 2017

Por su parte, Danielle Brooks, reconocida por su papel como Tasha en la serie Orange is the New Black, pidió “control de armas”.

DAPR