Arranca Hell & Heaven en su segundo día

Ciudad de México

Comenzó el segundo día del festival Corona Hell & Heaven en el Autódromo Hermanos Rodríguez y mientras la gente comenzaba a llegar al recinto in poco de lluvia los acompañó desde aproximadamente las 4 de la tarde.

La agrupación mexicana S7N fue una de las primeras que dio inicio al evento, mostrando sus riffs de guitarra y haciendo sonar su trash metal en el Hell Satege.

Más tarde desde Los Ángeles, California y por primera vez L7 deleitó a sus seguidores con temas como "Pretend We're Dead", "Fast and Frightening" y "Fuel My Fire". Las californianas bajaron del escenario en medio de aplausos y gritos de agradecimiento.

En el Heaven Stage se presentó una agrupación que estaba anunciada en el cartel con el nombre "?", lo cual causaba intriga en el público, desafortunadamente tras tocar una canción y tener fallas técnicas en el audio la banda se bajó enojada del escenario.

Se espera que en este día asistan aproximadamente 80 mil personas que tendrá la oportunidad de ver a bandas como Gojira, Megadeth y Épica, para finalmente cerrar con la participación de Ozzy Osbourne.

ERV