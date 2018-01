Con gira mundial, Elton John anuncia su retiro

Londres

El músico pop británico Elton John dejará de tocar en giras después de casi 50 años, informó el periódico Daily Mirror.

La estrella de 70 años concluirá su etapa en los escenarios después de una última gira mundial, informó el periódico, que añadió que durará tres años y que después se dedicará por completo a su familia.

No se pudo contactar con una portavoz para hacer comentarios sobre el informe, pero en sus redes sociales, el cantante confirmó que el Elton Farewell Tour será su última gira.

The yellow brick road leads to... The #EltonFarewellTour!



Get tickets for Elton's final tour and watch the incredible Farewell Yellow Brick Road Tour launch video at https://t.co/fEQsOiiRjO. pic.twitter.com/pyiPP3KHuN — Elton John (@eltonofficial) January 24, 2018





El camino amarillo lleva al #EltonFarewellTour. Consigue tus boletos para la gira final de Elton y ve el increíble Farewell Yellow Brick Road Tour en video.





Con una inclinación por la vestimenta estrafalaria y oído para canciones rockeras al piano y baladas que hicieron historia en la música, John ha dominado la industria del pop durante cinco décadas.

John, en el pasado juerguista empedernido y con un apetito voraz de cocaína y alcohol, ha logrado una fama duradera en los escena musical británica igualada solo por los Beatles, los Rolling Stones y David Bowie.

Criado en una modesta familia, comenzó a tocar el piano cuando solo tenía tres años.

Un anuncio en una revista en 1967 lo puso en contacto con el letrista inglés Bernie Taupin y juntos escribieron algunas de las canciones más populares de todos los tiempos: transformaron al tímido Reg Dwight del norte suburbano de Londres en la estrella mundial que es Elton John.

La mezcla de baladas como Candle in the Wind, Your Song y Goodbye Yellow Brick Road con canciones de rock como Crocodile Rock y Bennie and the Jets resultó ser una receta ganadora: ha vendido más de 300 millones de discos.

Con la fama llegaron las riquezas, las drogas y la controversia, aunque sus amigos lo describían como una persona que en el fondo era reflexiva y autocrítica.

Cantó en el funeral de la Princesa Diana en 1997 en Westminster Abbey una versión revisada de Candle in the Wind que incluía la letra: "Adiós a la rosa de Inglaterra, que crezcas siempre en nuestros corazones". Se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia.

Hizo una fuerte campaña por los derechos de los homosexuales y fundó una de las organizaciones benéficas contra el SIDA más grandes del mundo, la Fundación Elton John, recaudando cientos de millones de dólares y ayudando a millones de personas.





ERV