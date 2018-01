Elton John anuncia su futuro ¿de qué se tratará?

Londres

El cantante británico Elton John, de 70 años, convocará a los medios a una conferencia de prensa este miércoles con la intención de revelar algo sobre su futuro.

Según el diario británico Daily Mirror, el artista podría anunciar que abandona las giras.

El pianista y cantante, uno de los más populares del mundo, dijo que hará el anuncio a las 17H30 GMT (11:30 hora del centro de México) en una conferencia de prensa en Nueva York, tras publicar este miércoles una serie de tuits enigmáticos: "una arruga en el tiempo. El pasado se reencuentra con el presente".

"Elton se embarca en la siguiente fase de su creativa carrera. Y será tan sorprendente y poderoso como sus primeras actuaciones hace casi 50 años", avanzó en su cuenta en la red social.

Lo cual generó diversas reacciones por parte de sus seguidores, tales como:

El autor de "Daniel", "Crocodile Rock" y "Rocket Man" está en la ciudad estadunidense de Las Vegas ofreciendo conciertos hasta el 19 de mayo.

El cantante, que tiene dos hijos con su marido David Furnish, ya comentó que no le gustaba estar demasiado tiempo alejado de su familia y que podría reducir las giras.

