"Despacito" no logra ganar un Premio Grammy 2018

La canción "Despacito" no logró alzarse con algún premio Grammy 2018 al perder en las tres categorías en las que estaba nominada: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop o Dúo.

El tema de reguetón no logró convencer a la Academia aunque lograra ser la más descargada de todos los tiempos, con más de cuatro millones en varias plataformas, y que se mantuvo un récord de 16 semanas seguidas en el tope del Hot 100 de Billboard.

"Despacito" arrasó en los Grammy Latinos pero en su edición anglosajona, Bruno Mars se llevó los premios Grabación del Año y Canción del Año (premios a los compositores) por los temas "24K Magic" y "That's What I Like", respectivamente; mientras que en la terna Mejor Interpretación Pop/Dúo Grupo.

Previo a la ceremonia, consultado en la alfombra roja de los Grammy sobre por qué es que todo el mundo canta la canción, Luis Fonsi dijo que no lo sabe, "pero es algo bonito". "Solo estoy feliz de que a todo el mundo le guste".

"Esperamos llevar un poco de luz a Puerto Rico", dijo el músico en referencia a la devastación que sufrió la isla en septiembre por un huracán, parte de la cual aún está sin electricidad.

