Cantantes buscan adaptarse al mundo digital

México

Artistas como Eros Ramazzoti, Lucero, Reik y Los Cláxons, entre otros, coinciden en que la industria musical ha dado un giro de 180 grados y que el álbum digital ahora ha desbancado al físico, debido a que la gente consume la música con inmediatez , dejando atrás el tiempo, la pasión, el talento y energía, elementos con los que se contaba para crear un buen producto.

Eros Ramazzotti, con más de 30 años de trayectoria, habló sobre lo difícil que es realizar música y mantenerse dentro de la preferencia del público.

"La dificultad más grande está representada por lo efímero que se ha vuelto el ciclo de vida de una canción, antes tenías que esperar para comprar un disco, hoy los jóvenes mastican y digieren una canción en tres segundos, no hay mucho; antes existía un tiempo de espera ahora todo ha cambiado", comentó el intérprete de "La cosa más bella".

Expresó que la creación y realización de un disco llevaban toda una línea de producción, sin embargo, busca adaptarse a las nuevas tecnologías.

"Había toda una cultura en realizar un disco, yo no digo que no esté bien, porque así son las cosas, pero eso hace que la vida musical sea más difícil", comentó.

Con más de 30 años de trayectoria artística, Lucero comentó que la música se realiza con calidad.

"Hay gran variedad de cantantes nuevos que no duran, desaparecen en semanas; creo que hace falta darle mucho contenido al público que está ávido de tener entretenimiento pero con mucha calidad. Nunca me ha gustado improvisar ni hacer cosas a la deriva a ver si pega o jala", dijo.

Entre los artistas que se unen a la ideología de lanzar únicamente canciones en las plataformas digitales, están Los Cláxons.

"Con ya seis discos editados y uno en vivo, hemos tenido que luchar para entrar en el gusto del público, estamos buscando ideas nuevas para poder estar en más en contacto con la gente, así que decidimos hacer un cambio en nuestra música a diferencia de nuestros álbumes pasados. Ahora lanzamos canciones, ya que la industria del disco está cambiando y nos hemos esforzado en preparar y producir, grabar un video y lanzar una canción mucho más rápido de lo que nos tardamos con un disco entero", comentó el vocalista Nacho.

A la par de lanzar melodías, la agrupación estrena sus videos con el objetivo de que el público tenga la inmediatez de sus letras y puedan disfrutar del material audiovisual al instante.

"Buscamos a la vez un negocio rentable para el artista que es lo más castigado en la industria musical, nosotros somos amantes de los álbumes, nos gustan mucho, nos da tristeza ver cómo van despareciendo y nos estamos ajustando a esto; creamos de la misma manera, seguimos haciendo lo que amamos, solo que ahora lanzaremos de una forma distinta", explicó Mauricio.

Reik aseguró que cada vez más jóvenes se unen a sus letras, lo cual los llena de satisfacción.

"Como ha cambiado tanto la música, me sorprende que a nuevas generaciones les guste lo que hacemos, porque lo único de moda es lo urbano y otras cosas, pensaríamos que tal vez no peguemos, porque tal vez nos quedamos con un público que creció con nosotros y al parecer no, estamos cruzando ese techo", comentó el guitarrista Julio Ramírez.

El grupo de música texana/norteña, Intocable han sido de los que más han notado un cambio por haber iniciado su carrera hace 20 años. "Una buena canción siempre será una buena canción. Las redes sociales son útiles en el sentido de mantenerse informados con nosotros, lo que todavía no entendemos es que como artista se vuelve famoso solo porque tiene 25 millones de vistas en su página", comentó Ricky, el vocalista.

Finalmente, Gilda González, directora general de Amprofon, explicó que la preferencia de los consumidores por escuchar música en plataformas digitales, de acuerdo con un estudio de Consumo de Música de IFPI, indica que 71 por ciento de los usuarios de internet de entre 16 a 64 años, accede a música disponible en línea de manera legal.

Claves

Viven la evolución

• Algunos temas de los más escuchado vía streaming en México fueron "Borró Cassette", de Maluma y "Love Yourself", de Justin Bieber.

• Próximamente, las canciones en streaming se sumarán a certificaciones de Oro, Platino y Diamante.