Belinda entregará víveres a víctimas personalmente

México

Luego de asegurar que uno de los camiones que transportaban ayuda a las comunidades del estado de Morelos, Belinda dijo que a partir de ahora prefiere entregar de manera personal los apoyos para los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

En entrevista con ¡hey!, explicó el percance que dio a conocer a través de sus redes sociales ayer: “Yo llevé a Tetela dos camiones de ayuda y uno de ellos lo mandé a Morelos, pero se desvió y no llegó al lugar”.

Mencionó que aún no toma acciones directas ni sabe dónde ocurrió el desvío, porque se encontraba de voluntaria en Tetela del Volcán, pero espera encontrarlo para que la ayuda aparezca y se aplique para quien realmente lo necesita.

“Llegué a las 6 de la mañana a mi casa, entonces no pude investigar mucho, estamos checando apenas dónde fue que se desvió el camión; no sé si lo interceptaron, no sé bien, apenas estoy checando”, mencionó.

La cantante destacó que luego de conocer esta noticia ella misma irá a los lugares que requieran apoyo para asegurarse de que éste llegue; añadió que muchas veces los centros de acopio o instituciones no canalizan la ayuda donde más se necesita.

“Ese es el problema, que muchas veces nos concentramos en los centros de acopio y no nos damos cuenta de que están llenos y muchas veces no van donde lo necesitan, por eso yo me estoy tomando el tiempo para ir a estos lugares específicos donde hubo un daño muy grande, como Tetela del Volcán”, refirió.

VOLUNTARIA

Belinda decidió enfocar su apoyo en Morelos, durante estos días entregó un camión lleno de víveres en Jojutla. En esta última comunidad, la actriz tomó pala y casco y ayudó a remover los escombros de una de las casas más afectadas, esto al lado de los miembros de su fundación Gaia Planeta Azul.

“Estuve quitando todas las piedras y haciendo labor de voluntaria para quitar el escombro y todo esto, porque estaban las personas sin casa, sin techo, por eso yo me comprometí no solo a esto sino también a ayudar a las familias”, indicó.

“La casa en la que estuve ayudando a remover escombros fue de unas personas de la tercera edad, que no podían mover nada, no tenían ayuda de nadie, no tenían dónde dormir, entonces me comprometí a ayudarlos”, añadió. Finalmente, la cantante comentó que también va a reconstruir diversas casas en ese estado a través de su fundación.

Su esfuerzo fue seguido por otras estrellas como Diego Luna y Gael García Bernal, quienes anunciaron que están solicitando apoyo económico a estrellas extranjeras para apoyar a México.