Axel Muñiz agradece su gran “herencia musical”

Axel Muñiz sonríe ampliamente al recordar su infancia rodeado de música, gracias a su abuelo Marco Antonio Muñiz, conocido como El lujo de México, y su padre Jorge. El Coque Muñiz, con quienes compartió ya escenario. Su tradición familiar lo enorgullece y agradece tener esos dos ejemplos ahora que él se desarrolla como intérprete y descubre su faceta como compositor.

"Mi abuelo y mi padre me han dado la oportunidad de compartir grandes escenarios con ellos; estoy más que agradecido, son mis maestros, me han enseñado todo lo que sé, les he aprendido todo lo que he podido, como una esponja vas atrapando cada consejo, son mi familia y los quiero muchísimo, me han enseñado muchas cosas.

Aunque destacó que "la convivencia (con sus familiares) en gira cambia", en comparación con una reunión "casual en la casa".

"Viajas con ellos, vas al camerino, sientes los mismos nervios, te bajas del escenario con la misma emoción, platicamos de cómo nos fue, me dicen lo que tendría que hacer (para mejorar). Convivir con mi abuelo en una gira fue impresionante, porque lo veía de chico en el escenario y me dio la oportunidad", dijo a ¡hey!

Muñiz avanza: "Picando piedra para que la gente escuche mi música". Con ese compromiso, además de su voz, también comparte su inspiración a través de su nuevo sencillo "Báilame lento", en el que explora una fusión del pop con el popular trap.

"Es una canción de la que me gustó mucho el ritmo, combinar el pop, que lo vengo haciendo desde mi primer sencillo, con el trapp; la produjo y compuso Ettore Grenci (Laura Pausini, Luis Fonsi), para mí ha sido un reto muy padre incursionar en un sonido distinto. Él es una gran persona, muy paciente, con mucha visión a lo que quiere", contó el intérprete.

Con este single, también realizó el crossover ya que tiene una versión en inglés para promocionarla: "Vamos a buen paso. Por fonética es sencillo cantar en otro idioma, pero escuchas la melodía y por cómo va la canción es más sencillo poderla cantar", opinó.

El video de "Báilame lento" fue dirigido por Marc Klasfeld, quien ha trabajado con Justin Timberlake y Nick Jonas.

"Cuando llegué a Los Ángeles nos juntamos para platicar y fue increíble", contó Axel Muñiz.

El joven envía un mensaje a quienes quiere dedicarse a la música: "Está más abierta que nunca".





