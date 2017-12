Murió Alfie Curtis, quien daba vida a "Dr. Evazan" en Star Wars.

El actor Alfie Curtis, quien es recordado por los fans de la saga Star Wars por personificar al "Dr. Evazan" en una de las escenas más icónicas del Episodio IV. Una nueva esperanza, murió a los 87 años de edad por causas aún no reveladas, indicó el portal The Hollywood Reporter.

En dicho filme, Alfie intimidó a "Luke Skywalker", interpretado por Mark Hamill, en la Cantina de Mos Eisley, al asegurarle que ni a él ni a su amigo "Ponda Baba" les agradaba: “Simplemente mírate. Somos hombres buscados. Tengo la pena de muerte en 12 sistemas”, le dice, previo a desatarse una pelea.

“Alfie Curtis hizo que la escena de #StarWars Mos Eisley Cantina (una de las más memorables en las que alguna vez he participado) sea aún más memorable. Tan horrible como lo fue en cámara, fuera de la cámara era divertido, amable y verdadero caballero. Gracias Alf- te extrañarán. #RIP”, escribió Mark Hamill en su cuenta de Twitter.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd