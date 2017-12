Mark Hamill recuerda a Carrie Fisher con emotiva foto.

Ciudad de México

A un año de su muerte, Mark Hamill recordó a su amiga y compañera de reparto en Star Wars,Carrie Fisher.

En tres imágenes publicadas en su cuenta de Twitter, Hamill escribió que "nadie se va nunca del todo... siempre con nosotros. Carrie para siempre".

TE RECOMENDAMOS: Así vio el perrito de Carrie Fisher el avance de 'Star Wars'

En la primera foto, aparece Fisher con su fiel e inseparable perro Gary; en la segunda, aparecen juntos durante una sesión cuando eran más jóvenes y la última imagen es un promocional para la cinta más reciente de Star Wars, The Last Jedi.

Al instante, sus miles de fans también la recordaron y le publicaron cientos de fotografías donde aparecen juntos tanto en el set de grabación de alguna cinta de Star Wars como en la vida cotidiana.

i love you both forever and ever <3 pic.twitter.com/I6AOu7F3Vl — kyra (@qrandbudapest) 27 de diciembre de 2017

always with me, always with you pic.twitter.com/AswQe2lgNk — 齐雅德 (@TAMMEEYAP) 27 de diciembre de 2017

Thank you Carrie for being my hero. I miss and love you so much. 💖 pic.twitter.com/KiABd09N6x — Izzy 🎄🎅 (@Soft_luke) 27 de diciembre de 2017

Forever in our hearts ❤️ pic.twitter.com/lmEj6Ns1xE — Miss Hamillicious (@Rotj_luke) 27 de diciembre de 2017

La famosa actriz falleció a los 60 años en un hospital de Los Ángeles luego de haber sufrido un ataque al corazón durante un vuelo procedente de Londres.





DAPR