Así vio el perrito de Carrie Fisher el avance de 'Star Wars'

Gary, el bulldog francés que quedó huérfano tras la muerte de Carrie Fisher, aún extraña a su madre. El perrito observó con atención el trailer de Star Wars The Last Jedi.

Así puede observarse en la foto publicada en la cuenta de Instagram de Gary.

"Acabo de ver el nuevo trailer de The Last Jedi y mi mamá se ve más hermosa que nunca", es el mensaje que se lee junto a la imagen.

Cuando murió la actriz, el 27 de diciembre pasado, el perrito "publicó" en Twitter: "Mamá se ha ido. Te amo, Carrie Fisher." Más tarde agregó: "Estaré esperando aquí, mamá".

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher