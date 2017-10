'Star Wars: El Último Jedi' estrena trailer

"Star Wars: El Último Jedi" se estrenará el próximo 15 de diciembre a nivel mundial, por lo que este 9 de octubre durante el medio tiempo del partido de Vikingos de Minnesota vs los Osos de Chicago se reveló un nuevo trailer.

La película estará protagonizada por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domnhall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern y Benicio del Toro.

Este nuevo filme fue escrito y dirigido por Rian Johnson, en la cual la saga de Skywalker continúa mientras los héroes de Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desbloquea viejos misterios de la Fuerza y hace sorprendentes revelaciones del pasado.

Aquí te dejamos el nuevo trailer de "Star Wars: El Último Jedi":

Watch the new trailer for Star Wars: #TheLastJedi and see it in theaters December 15. Get your tickets now: https://t.co/6vE5KUSv1fpic.twitter.com/wcKvn0jjPO