González Iñárritu y Franco regresan a Cannes.

París

Un proyecto de realidad virtual de Alejandro González Iñárritu, una cinta sobre una adolescente embarazada de Michel Franco y el debut de las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato se presentarán en el Festival de Cine de Cannes.

El festival ha adoptado la realidad virtual y el video para celulares en su 70 aniversario. El delegado general del festival Thierry Fremaux y el presidente Pierre Lescure anunciaron el jueves en conferencia de prensa en París las películas en competencia y exhibición en el festival que se celebrará del 17 al 28 de mayo.

El proyecto del mexicano González Iñárritu es el primero de su tipo en ser incluido en la selección oficial de Cannes.

La instalación Carne y arena ("Meat and Sand"), explora la condición humana de los inmigrantes y refugiados mexicanos y centroamericanos en la frontera con Estados Unidos. En ella González Iñárritu colaboró nuevamente con el director de fotografía mexicano galardonado con el Oscar Emmanuel Lubezki.

González Iñárritu tiene una relación muy larga con el festival, su ópera prima "Amores Perros" ganó el premio de la crítica en el año 2000.

Fremaux dijo que su proyecto es "una película hermosa y sales temblando después de verla". Comparó las maravillas de la realidad virtual con las maravillas que revelaron los padres fundadores del cine, los hermanos Lumiere, hace más de un siglo.

Franco, Atán y Pivato competirán en la sección Un Certain Regard de cintas originales y atrevidas. Franco ganó el premio de esta sección en 2012 con "Después de Lucía" y ahora presenta su cinta protagonizada por Emma Suárez y Hernán Mendoza. En el caso de Atán y Pivato su filme "La novia del desierto", estelarizada por la chilena Paulina García, presenta la historia de una empleada doméstica se queda sin trabajo tras décadas de servicio en una casa.

Entre las cintas contendientes por la Palma de Oro destaca el drama sobre la Guerra Civil de Sofia Coppola "The Beguiled", protagonizada por Nicole Kidman y Kirsten Dunst; la saga familiar del director estadounidense Noah Baumbach "The Meyerowitz Stories", protagonizada por Dustin Hoffman, Ben Stiller y Adam Sandler; así como el drama de Todd Haynes "Wonderstruck", que se desarrolla en la década de 1920.

Entre los documentales se presentarán cintas políticas como "An Inconvenient Sequel", la nueva entrega del filme sobre el cambio climático de Al Gore "An Inconvenient Truth"; la cinta de Claude Lanzmann sobre Corea del Norte "Napalm"; y el debut como directora de la actriz Vanessa Redgrave "Sea Sorrow", sobre refugiados.

"A veces la gente dice que el festival de cine de Cannes es muy político", dijo Fremaux. "No es verdad, no somos nosotros, no soy yo, es el cine. Los cineastas están interesados en la política".









DAPR