¿Qué cintas competirán por la Palma de Oro en Cannes?

París

Un filme de la Guerra Civil, de Sofía Coppola, una película ucraniana sobre un viaje y otra sobre el activismo del sida están entre las 18 cintas que competirán este año en el Festival de Cine de Cannes y donde los organizadores esperan mostrar el sentimiento nacionalista, se informó el jueves.

A la 70va edición del festival llegarán también la realidad virtual y los videos de teléfonos celulares. El delegado general del evento, Thierry Fremaux, y el presidente Pierre Lescure hicieron el anuncio de las decenas de películas que se exhibirán del 17 al 28 de mayo.

Entre las competidoras a la Palma de Oro están The Beguiled dirigida por Coppola y protagonizada por Nicole Kidman y Kirsten Dunst; y The Meyerowitz Stories, del director estadunidense Noah Baumbach, estelarizada por Dustin Hoffman, Ben Stiller y Adam Sandler.

También habrá películas de Rusia, Ucrania, Francia y Grecia.

Apertura:

"Les fantômes d'Ismaël" - Arnaud Desplechin (fuera de

competición).

Competición oficial:

"Nelyubov" - Andrey Zvyagintsev.

"Good Time" - Benny Safdie y Josh Safdie.

"You were never really here" - Lynne Ramsay.

"L'Amant double" - François Ozon.

"Jupiter's Moon" - Kornél Mundruczo.

"A gentle creature" - Sergei Loznitsa.

"The Killing of a sacred deer" - Yorgos Lanthimos.

"Hikari" - Naomi Kawase.

"Geu-Hu" - Hong Sangsoo.

"Le Redoutable"- Michel Hazanavicius.

"Wonderstruck" - Todd Haynes.

"Happy end" - Michael Haneke.

"Rodin" - Jacques Doillon.

"The beguiled" - Sofia Coppola.

"120 battements par minute" - Robin Campillo.

"Okja" - Bong Joon-Ho.

"Aus dem nichts" - Fatih Akin.

"The Meyerowitz stories" - Noah Baumbach.

Una cierta mirada:

"Barbara" - Mathieu Amalric (Filme de apertura).

"La novia del desierto" - Cecilia Atan y Valeria Pivato.

"Tesnota"- Kantemir Balagov.

"Aala Kaf Ifrit" - Kaouther Ben Hania.

"L'Atelier" - Laurent Cantet.

"Fortunata" - Sergio Castellito.

"Las hijas de Abril" - Michel Franco.

"Western" - Valeska Grisebach.

"Posoki"- Stephan Komandarev.

"Out" - Gyorgy Kristof.

"Sanpo suru shinryakusha" - Kiyoshi Kurosawa.

"En attendant les hirondelles" - Karim Moussaoui.

"Lerd" - Mohammad Rasoulof.

"Jeune Femme" - Léonor Serraille.

"Wind River" - Taylor Sheridan.

"Après la guerre" - Annarita Zambrano.

Fuera de competición

"Mugen non jünin" - MiIke Takashi.

"How to talk to girls at parties" - James Cameron Mitchell.

"Visages villages" - Agnès Varda Jr.

Sesiones de medianoche:

"Prayer before dawn" - Jean-Stéphane Sauvaire.

"Bulhandang" - Byun Sung-Hyun.

"Ak-nyeo" - Jung Byung-Gil.

Sesiones especiales:

"An inconvenient sequel" - Bonni Cohen y Jon Shenk.

"12 jours" - Raymond Depardon.

"They" - Anahita Ghazvinizadeh.

"Keul-le-eo-ui Ka-me-la" - Hong Sangsoo.

"Promised land" - Eugene Jarecki.

"Napalm" - Claude Lanzmann.

"Demons in paradise" - Jude Ratman.

"Sea Sorrow" - Vanessa Redgrave.

Realidad virtual:

"Carne y arena" - Alejandro González Iñárritu.

Acontecimientos 70 aniversario:

"Top of the lake: China girl" - Jane Campion y Ariel Kleiman.

"24 frames" - Abbas Kiarostami.

"Twin Peaks" - David Lynch.

"Come swim" - Kristen Stewart.

DAPR