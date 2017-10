Marjorie de Sousa espera ganar juicio contra Julián Gil

Ciudad de México

La actriz venezolana, Marjorie de Sousa, señaló que espera que el juicio que enfrenta contra su expareja, Julián Gil, se resuelva a su favor para que le entreguen el pasaporte de Matías, el hijo de ambos.

“Eso espero, que se autorice y que me den el permiso. Hay un juicio para que me entreguen el pasaporte de mi hijo, ni modo, tocó así”, comentó al pasar por la alfombra roja con motivo del estreno de “Blanca Nieves. Un Musical de Cuento”, en el Gran Teatro Moliére.

Al admitir que ha sido difícil el proceso legal que enfrenta, dijo que, no obstante, “las mujeres sacamos energía y baterías de donde menos nos imaginamos. Sobre todo por ellos (los hijos), ellos necesitan que estemos bien”.

La actriz destacó que ella es el pilar de su familia y que tiene que trabajar para sacar a todos adelante.

“Mantengo a mi familia desde hace muchos años. Saben la situación de mi país y que me tocó traer a mi mamá. Ella tuvo que dejar todo en Venezuela y ahora, con un hijo yo me hago responsable, al cien por ciento, de mi hijo, de mi mamá, ayudo a mi hermano y a mucha gente que trabaja conmigo”, expresó.

Resaltó que “todo ha sido equitativo de esta parte, no sé qué se maneja del otro lado (de la de Julián Gil). Pero yo me he hecho cargo desde antes, con la barriga (estando embarazada)”.

Marjorie de Sousa asistió como invitada especial al estreno de la obra acompañada por su hijo Matias, quien se toparía por primera vez con un espectáculo teatral de ese tipo.

“A Matías le encanta la música. Todas las canciones las ha ensayado conmigo porque yo estuve en el musical, lamentablemente tuve que dejar la obra”, dijo.

Respecto a su protagónico en la serie de televisión “Al otro lado del muro”, con la empresa Telemundo, comentó sentirse satisfecha por haber aceptado la propuesta.

“Es una serie que está increíble. La verdad, estoy muy contenta porque es un cambio radical de todo lo que he hecho, de imagen y de todo”, concluyó.













BB