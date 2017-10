Es importante reconocer la fuerza de México: Julieta Venegas.

Ciudad de México

La cantante Julieta Venegas, quien participó en el festival musical Tecate Península ante miles de asitentes, expresó que es importante reconocer la fuerza que tiene México.

Julieta Venegas comentó que fue un gran gusto para ella haber podido participar recientemente en "Estamos Unidos Mexicanos", en solidaridad para ofrecer un poco de apoyo a través de su música a este país que sufrió recientemente un sismo de gran magnitud.

Manifestó que los artistas tienen que estar conscientes y conectados, tener una opinión, que todos tenemos que estar informarnos porque hay una hiper comunicación, que es importante digerir la información, no solamente ver o escuchar.

Julieta Venegas hizo que los tijuanenses tuvieran una agradable noche cantando en el festival Tecate Península que fue visitado por asistentes locales, nacionales e internacionales, iniciando con "Ese camino" tocando el acordeón.

Interpretaciones como "Buenas noches" acompañada con la guitarra y "Lento" tocando en el piano, así como "Eres para mí", "Lento", "Me voy", "Limón y sal", "Andar conmigo", "Algo está cambiando", hicieron que el público de México y Estados Unidos en Tijuana vivieran una gran fiesta.

"Siempre he sentido que aquí en Tijuana me tratan con mucho cariño eso es muy bonito para mí, tengo muchos años viviendo fuera, donde voy siempre hablo de Tijuana, ser de la frontera me dio mi identidad y mi manera de pensar", expresó.

Indicó que "aquí en Tijuana está mi familia, mi adolescencia, siempre a donde voy hablo de esta frontera, la identidad que tengo se debe a que soy fronteriza, de Tijuana, mi identidad musical, como persona y mi forma de pensar".

"Mi carrera la llevo como toda mamá de México, atendiendo a mi hija y trabajando" indicó Venegas en esta ciudad que se siente orgullosa que una cantante con un estilo tan peculiar represente a México en varias partes del mundo.





