"¡Adiós, amigo!", se despide Madonna de George Michael

Tras la muerte de George Michael, ocurrida ayer, diferentes figuras del mundo del entretenimiento mostraron su pesar. Una de ellas fue Madonna, quien lamentó lo ocurrido en Twitter.

"¡Adios, amigo mío!", escribió la Reina del Pop. "Otro gran artista nos deja. ¿Puedes irte al carajo ahora, 2016?"



Junto al mensaje, Madonna compartió un video del momento en que presentó a George Michael, en 1989, para entregarle el premio MTV Video Vanguard Award, que han recibido también figuras como Michael Jackson, Britney Spears y Beyoncé.

"Él es un gran compositor y hace videos muy elegantes, como yo", dijo aquel año Madonna.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt