El efecto Netflix: Luis Miguel se escucha 194 veces más en Spotify

Si eres de los que no pueden dejar de escuchar "Culpable o no", de Luis Miguel, no te preocupes, no eres el único. De acuerdo con datos proporcionados por Spotify a MILENIO, las reproducciones del catálogo musical del intérprete se incrementaron en un 194 por ciento, en comparación con el número de escuchas registradas entre marzo y abril, previo al estreno de la serie de Netflix.

"Este lunes la fascinación por El Sol alcanzó su punto más alto en la historia dentro de Spotify”, informó la compañía de streaming. Tan sólo el tema "Culpable o no", que según se relata en la serie se habría inspirado en el triángulo amoroso entre LuisMi, Mariana Yazbek y Alejandro González Iñárritu, tuvo un crecimiento en la plataforma de streaming de 4 mil por ciento.

Gracias a ello, hoy dicho tema ocupa el número 4 en el Top 50 de México. En la lista también figuran "La incondicional", en el sitio 18; "Ahora te puedes marchar", en la posición 22; "Un hombre busca una mujer", en el escaño 34; "Fría como el viento", en el número 39; y "Cuando calienta el Sol", en el sitio 47.

Por si fuera poco, Spotify México detalló que un total de 27 canciones de El Sol ingresaron al top 200, lo que, según la plataforma, implica un nuevo récord del cantante. "Luis Miguel es uno de los artistas mexicanos más escuchados en Spotify, con más de 4.5 millones de oyentes mensuales y 1.1 millones de seguidores”, subrayó la compañía.

De acuerdo con cifras de Spotify, estos han sido los crecimientos más notables de las canciones de Luis Miguel tras el estreno de su serie biográfica:

>>23 de abril

"Cuando calienta el sol": creció un 50 por ciento.

"Soy como quiero ser": creció un 993 por ciento.

>> 30 de abril

"Yo que no vivo sin ti": creció un 500 por ciento.

>>14 de mayo

"Culpable o no": creció un 4 mil por ciento.

Los aumentos fueron calculados comparando los streams del día posterior al lanzamiento del episodio con los del día anterior.





