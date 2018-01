'La forma del agua' lidera nominaciones a los Bafta

Londres

La película de fantasía del director mexicano Guillermo del Toro The Shape of Water (La forma del agua) lidera la carrera para los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta), que se entregarán el próximo mes, al obtener 12 nominaciones.

El drama de la Segunda Guerra Mundial The Darkest Hour y la comedia dramática Three Billboards Outside Ebbing, Missouri recibieron nueve nominaciones cada una. Blade Runner 2049 y Dunkerque obtuvieron ocho.

Sally Hawkins por The Shape of Water y Frances McDormand por Three Billboards obtuvieron nominaciones en la categoría de Mejor Actriz. Daniel Day-Lewis y Gary Oldman, en tanto, fueron nominados como Mejor Actor.

"Me siento increíblemente honrada con tal nominación. Es muy especial ser honrada por los Bafta", dijo la británica Hawkins en un comunicado.

The Shape of Water también fue nominada a Mejor Película, Fotografía, Diseño de Vestuario y Efectos Visuales. En lo personal, Del Toro fue nominado en las categorías de mejor guión original y director.

Christopher Plummer recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del magnate petrolero J. Paul Getty en All The Money In The World, de Ridley Scott. Plummer asumió el rol después de que el director decidiera retirar el personaje a Kevin Spacey, envuelto en una serie de denuncias de carácter sexual.

The Death of Stalin fue nominada a mejor filme británico, en una lista que incluye Lady Macbeth, God's Own Country y Three Billboards, dirigida por Martin McDonagh.

Tanto Three Billboards como The Shape of Water llegarán impulsadas a la premiación de los BAFTA tras obtener premios en las principales categorías de la ceremonia de los Globos de Oro, realizada el domingo en Los Ángeles.









