Guillermo del Toro y ‘The Shape of Water’ van por 7 Globos

Los Angeles y México

Con siete nominaciones en el bolsillo, la película The Shape of Water del cineasta mexicano Guillermo del Toro pide paso en unos Globos de Oro marcados por los escándalos sexuales en Hollywood y por las protestas contra el acoso a las mujeres en el mundo del espectáculo.

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá este domingo a partir de las 17:00 horas los premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que cada año abren la temporada de premios de cine.

Seth Meyers será el maestro de ceremonias en la cita en que entregarán a Oprah Winfrey el galardón honorífico Cecil B. de Mille.

Al margen de los reconocimientos, la fiesta ha creado gran expectativa por la respuesta pública que los artistas den a los numerosos escándalos sexuales que se han desvelado en los últimos meses en Hollywood. En este sentido e inspiradas en la campaña “Me Too” (Yo también), actrices como Meryl Streep, Jessica Chastain o Emma Stone vestirán de negro sobre la alfombra roja para denunciar el acoso a las mujeres.

Con el aroma de cuento fantástico que impregna toda la obra de Del Toro, The Shape of Water acudirá a los Globos de Oro con siete nominaciones, por delante de The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con seis candidaturas cada una.

La cinta de Del Toro competirá por la mejor película dramática frente a Dunkirk, Call Me By Your Name, The Post y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

El jalisciense también es candidato al mejor guion junto a Vanessa Taylor, por lo que tendrán en Steven Spielberg (The Post), Ridley Scott (All the Money in the World), Christopher Nolan (Dunkirk) y Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) a duros contrincantes.

En cuanto a los filmes de comedia o musical, las cintas aspirantes son The Disaster Artist, Lady Bird, The Greatest Showman, Get Out y I, Tonya. Sally Hawkins (The Shape of Water) se las verá con Jessica Chastain (Molly’s Game), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Meryl Streep (The Post) y Michelle Williams (All the Money in the World) en el apartado de mejor actriz dramática.

En la categoría de mejor actor dramático figuran Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Tom Hanks (The Post), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) y Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).

La premiación, que será en Los Ángeles, podrá verse a partir de las 5 de la tarde por TNT y E!, ambos canales proyectarán el glamur y fiesta que se producirá en la alfombra, donde se ha convocado a sumarse al repudio al acoso contra las mujeres.

EN TELEVISIÓN COMPITEN

En televisión, la miniserie Big Little Lies se postula como la gran favorita con seis candidaturas The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Stranger Things y This Is Us son las nominadas a la mejor serie dramática, en tanto que Black-Ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None, Smilf y Will & Grace lucharán por el Globo de Oro a la mejor serie cómica o musical.

Big Little Lies, Fargo, Feud: Bette and Joan, The Sinner y Top Of The Lake: China Girl optarán al premio a la mejor miniserie o película televisiva.

Estrellas como Nicole Kidman y Reese Witherspoon (Big Little Lies), Susan Sarandon y Jessica Lange (Feud: Bette and Joan), Robert de Niro (The Wizard of Lies) o Jude Law (The Young Pope) sobresalen como candidatos en las categorías interpretativas de miniseries y películas televisivas.