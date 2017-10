Kevin Spacey se declara gay: "he amado y tenido encuentros con hombres"

Ciudad de México

El actor Kevin Spacey dijo que ha tenido relaciones con hombres y mujeres, pero ahora ha decidido vivir "como un hombre gay".

"He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y ahora he decidido vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto de manera honesta y abierta y esto empieza con examinar mi propio comportamiento", publicó en una carta en su cuenta de Facebook.

La declaración del protagonista de la serie "House of Cards" ocurrió después de que el actor de "Star Trek", Anthony Rapp, lo acusó de acoso sexual en una entrevista para BuzzFeed. Dijo que ocurrió en 1986.





Spacey contestó: "Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy más que horrorizado de escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años".

El actor que caracterizó a Frank Underwood en la serie de Netflix ofreció una disculpa a Rapp y aseguró que su actuar pudo ser por estar alcoholizado.

"Le debo una sincera disculpa de lo que pudo haber sido un profundo inapropiado ebrio comportamiento, y lo siento por los sentimientos que el cargó consigo durante estos años", se lee en la carta.



En su carta afirma que la historia de Rapp le dio el coraje para hablar de otras cosas de su vida.

"Sé que allá afuera hay historias sobre mí y que algunas han sido motivadas por lo cauteloso que soy en mi vida privada. Como lo saben los más cercanos a mí, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres y con mujeres", dijo.

Tras la disculpa de Spacey, Rapp dijo que contó su experiencia inspirado en muchos hombres y mujeres que han hablado en voz alta sobre el acoso, con el fin de ser una "luz y con suerte marcar la diferencia, como lo han hecho por mí".

I came forward with my story, standing on the shoulders of the many courageous women and men who have been speaking out 1/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30 de octubre de 2017

El actor de Star Treck dijo que no tenía más cometarios que decir.

Everything I wanted to say about my experience is in that article, and I have no further comment about it at this time. — Anthony Rapp (@albinokid) 30 de octubre de 2017

La disculpa de Spacey ocurre en medio de la ola de denuncias por acosos sexual en Hollywood, luego de que varias actrices, 34 hasta el momento, como Rose McGowan, Cara Delevingne y Kate Beckinsale alzaran la voz contra el productor Harvey Weinstein por haberles hecho insinuaciones sexuales.