En redes, critican que Spacey se declaró gay para desviar atención de acoso sexual

Kevin Spacey se declaró abiertamente gay anoche, en respuesta a las acusaciones de acoso sexual hechas por el actor Anthony Rapp, quien declaró a BuzzFeed News que en 1986, el protagonista de House of Cards, en ese entonces de 26 años, trató de seducirlo cuando él tenía sólo 14 años.

"Honestamente, no recuerdo el encuentro (...) Le debo una sincera disculpa de lo que pudo haber sido un profundo e inapropiado comportamiento de ebrio", escribió Spacey en un mensaje publicado en Facebook, en el que más adelante habla de su sexualidad.

"He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y ahora he decidido vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto de manera honesta y abierta y esto empieza con examinar mi propio comportamiento", escribió.

Que la estrella de Hollywood mezclara el tema de su sexualidad con la acusación de acoso por parte de Rapp desató una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios consideran que el actor hizo una jugada al más puro estilo de Frank Underwood, su personaje en House of Cards, para cambiar el foco de la conversación.





kevin Spacey haciendo un Frank Underwood para desviar la atención. pic.twitter.com/TkQZi9loJe — Alfonso Navarrete (@noeraeseruido) 30 de octubre de 2017





My hijo gay y sus amigos pelean constantemente contra los estereotipos. Qué vergüenza, Kevin Spacey, por vincular el acoso a un menor con declararte abiertamente gay.

My gay son & his friends fight stereotypes constantly - shame on you Kevin Spacey for linking assaulting a minor with coming out as gay. — Sherri (@SociallySherri) 30 de octubre de 2017





Anthony Rapp: "Kevin Spacey me acosó sexualmente cuando tenía 14.

Kevin Spacey:

Anthony Rapp: ''Kevin Spacey sexually assaulted me when I was 14."



Kevin Spacey: pic.twitter.com/gLhqc8MySn — Call Me By Ur Name™ (@Caarmsssss) 30 de octubre de 2017







Donde termina Frank Underwood y empieza @KevinSpacey ? Porque esa declaración de mierda es puro cambiar el foco de la conversación. — Daniela (@soho_doll) 30 de octubre de 2017







"sorry fue hace mucho, estaba borracho y DEJEN LES DIGO QUE SOY GAY PARA RESTARLE ATENCIÓN AL HECHO DE QUE ACOSÉ A UN MENOR" - Kevin Spacey — ana hell 👻🎃🔥 (@anag_g) 30 de octubre de 2017







Kevin Spacey, no es lo mismo ser homosexual a ser PEDÓFILO, te queda claro????! Queriendo tapar sus abusos saliendo del closet es bajisimo — DaniH (@Danyhplover) 30 de octubre de 2017







Medios: la nota no es que Kevin Spacey sea gay, la nota es que agredió sexualmente a un NIÑO DE 14 AÑOS. ¿Qué pedo con sus prioridades? — Israel (@thesmallestboy) 30 de octubre de 2017





Muy valiente de Kevin Spacey salir del clóset como un depredador olvidadizo.

Very brave of Kevin Spacey to come out as a forgetful predator. — Louis Virtel (@louisvirtel) 30 de octubre de 2017







Hay que decirle a @KevinSpacey que a estas alturas del s. XXI a nadie le importa que sea gay pero si, y mucho, que sea acosador de menores. — Causa:Venezuela (@lacausaVzla) 30 de octubre de 2017







Como cuando no sabes si el tweet de disculpa lo escribió Frank Underwood o Kevin Spacey... pic.twitter.com/uBTlRdZe2u — Juanikens (@JuanEr_G) 30 de octubre de 2017







Kevin Spacey mató una denuncia de acoso con un coming-out. [Inserte imagen de Spacey en HoC]. — Alejo Schapire (@aschapire) 30 de octubre de 2017







Se ve que House of Cards le ha enseñado mucho a Kevin Spacey sobre cómo arreglárselas para hacer cosas horribles y que luego no pase nada. — H.R.H. Rebeca ✨ (@nymphfatale) 30 de octubre de 2017







Solo Kevin Spacey pudo pensar que el mejor momento para salir del clóset era mientras se disculpaba por acosar a un menor. — The One Man Show (@GerardoRdzVi) 30 de octubre de 2017





