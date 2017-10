El beso que Kevin Spacey dio a Nathan Darrow en 'House of Cards'

Ciudad de México

Kevin Spacey se declaró abiertamente gay este domingo, a la vez que ofreció una disculpa al actor Anthony Rapp, quien lo acusó de acoso sexual. De acuerdo con Rapp, el incidente ocurrió en 1986, cuando él tenía 14 años y Spacey 27.

"He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y ahora he decidido vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esto de manera honesta y abierta y esto empieza con examinar mi propio comportamiento", publicó en una carta en su cuenta de Facebook.

Protagonista de películas como American Beauty, The Usual Suspects y Casino Jack, la estrella de Hollywood también ha actuado en televisión, donde uno de sus personajes más emblemáticos es Frank Underwood, el despiadado presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards, de Netflix.

Con el capítulo 11 de la segunda temporada, Kevin Spacey, Robin Wrigth y Nathan Darrow causaron gran polémica debido a una escena en la que sus tres personajes intercambiaron besos y caricias.

Cuando Frank Undrwood regresa a casa, encuentra a su esposa, Claire, y su guardaespaldas, Edward Meechum, bebiendo. Instantes después, se une a ellos en un trío, con el que se confirma la sexualidad fluida del personaje, pues ya en la primera temporada lo había dejado entrever.





Respecto a la sexualidad de Frank, el creador de la serie, Beau Willimon, explicó que el personaje "no hace mucho caso de ese tipo de etiquetas. Como él dijo en un episodio 'Cuando me siento atraído por alguien, me siento atraído. Punto'".

Por su parte, Nathan Darrow, dijo que su personaje, el leal guardaespaldas de Frank, "sólo quería brindar un profundo servicio tanto a Frank como a Claire, sin importar la forma".

Aquí te dejamos la polémica escena:









