Justin Timberlake usó sin permiso holograma de Prince

Aunque la familia de Prince no dio la autorización para que su imagen apareciera en el Super Bowl, Justin Timberlake proyectó un holograma durante su show de medio tiempo.

El hermano del cantante, Omarr Baker, escribió en su cuenta de Twitter un breve mensaje donde daba a conocer que no estaba autorizado el holograma.

También la cantante Sheila E en declaraciones con TMZ, señaló que "Prince me dijo: nunca permitas que nadie me haga un holograma. ¡No sería agradable que eso sucediera!".

Pero la realidad fue otra, ya que en el escenario, apareció una imagen del intérprete cuando Timberlake cantaba "I Would Die 4 U".

Tras finalizar el concierto, la familia volvió a escribir que "nunca hubo un plan para incluir un holograma del príncipe en el show de medio tiempo de Justin Timberlake en el Super Bowl".



There was never any plans for Justin’s Super Bowl LII Halftime Show to include a hologram of Prince#PepsiHalftime#PrinceHologram#SBLII#FakeNews