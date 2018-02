Justin Timberlake homenajea a Prince en Super Bowl LII

Ciudad de México

Justin Timberlake se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2018 donde rindió homenaje al cantante Prince.

Las luces moradas se hicieron presentes en el espectáculo musical.





En el espectáculo que fue visto por millones de personas, el cantante interpretó sus mayores éxitos tales como "Rock Your Body", "Filthy", "Sexy Back", "My Love" y "Mirrors".

Uno de los momentos más impactantes del show, fue cuando Timberlake cantó "Cry Me A River" y "Suit & Tie", temas que pusieron a bailar y cantar a todo el público que asistió al US Bank Stadium.

El emotivo momento llegó cuando Timberlake se acercó a su piano e interpretó a "Until The End Of Time", canción del álbum "Future Sex".

"Don't Stop The Feeling", fue el tema que eligió para cerrar su presentación en el partido disputado entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.

El famoso cantante se preparó desde hace tiempo para el espectáculo que ofreció en el Super Bowl 2018.

Bruno Mars actualmente posee el récord junto a los Red Hot Chilli Peppers de alcanzar más de 115 millones de espectadores, superando la presentación de Madonna en 2012 que tuvo 114 millones.









DAPR