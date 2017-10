Julián Gil rompe en llanto al no poder ver a su hijo.

Ciudad de México

Julián Gil rompió en llanto al no lograr convivir con su hijo Matías en su primera convivencia fuera los juzgados.

El actor señaló que su ex pareja Marjorie de Sousa no solo interpuso una apelación sino también un amparo para que no se pudiera reunir con su hijo.

"Ayer, y como se los había comentado, no sólo promovieron una apelación, también interpusieron un amparo alegando que no puedo estar con mi hijo por que según el perito la madre no se puede despegar de su hijo porque tiene que seguir lactando (Que alguien me explique cómo le hace ella mientras pasa toda la semana en Miami y el niño en México)", escribió en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Entre lágrimas, Julián Gil aseguró que "están haciendo lo imposible por separarme del niño" y dijo que "tiene el alma partida por el niño, por los derechos del niño".

Por su parte, Marjorie de Sousa aseguró a mediados de este mes que ella es la pilar de su familia y que tiene que trabajar para sacar a todos adelante.

"Mantengo a mi familia desde hace muchos años. Sabe la situación de mi país y que me tocó traer a mi mamá. Ella tuvo que dejar todo en Venezuela y ahora, con un hijo yo me hago responsable, al cien por ciento de mi hijo, de mi mamá, ayudo a mi hermano y a mucha gente que trabaja conmigo".





DAPR