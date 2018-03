Jon Favreau escribirá primera serie live-action de Star Wars

Jon Favreau, conocido por su trabajo en cintas como Iron Man o The Jungle Book, será el encargado de escribir la primera serie de acción real basada en el universo de Star Wars, según anunció la web oficial Star Wars.com.

La serie se emitirá en la propia plataforma de streaming de Disney, de próximo lanzamiento. Favreau, que también ejercerá como productor ejecutivo del formato, es un viejo conocido de este universo ya que participó previamente en la serie de animación Star Wars: The Clone Wars y en la próxima película de la franquicia, Solo: A Star Wars Story.

"No podría estar más feliz de que Jon se suba a bordo para producir y escribir para la nueva plataforma directa al consumidor", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Jon aporta una perfecta mezcla de talento a la hora de escribir y producir y un gran conocimiento de este universo", añadió. Kennedy indicó que el proyecto dará la oportunidad a Favreau de trabajar con un grupo "diverso" de guionistas y directores.

"Si me dijeran cuando tenía 11 años que podría contar historias de 'Star Wars', no lo habría creído. Estoy deseando embarcarme en esta aventura tan excitante", apuntó Favreau.

La relación entre Favreau y Disney empezó con las cintas de IronMan e Iron Man 2, y se extendió como productor ejecutivo en los filmes de The Avengers. Actualmente Favreau prepara una nueva versión de The Lion King, para la que ha empleado herramientas de realidad virtual.

