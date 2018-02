Revelan primer tráiler de 'Solo: Una historia de Star Wars'

Nueva York

El primer tráiler de Solo: A Star Wars Story finalmente ha llegado, ofreciendo una mirada a la muy anticipada cinta derivada, la cual ha estado plagada de problemas.

Luego que un anuncio de 45 segundos para la más reciente película de "Star Wars" se transmitió el domingo durante el Super Bowl, un avance de 90 segundos se estrenó el lunes en el programa "Good Morning America".

Las imágenes muestran una ruda precuela que incluye el interior de un nuevo Halcón Milenario, el familiar gruñido de Chewbacca y una plétora de espléndidos abrigos de piel.

Aunque interrumpida por la arrogancia de un joven Han Solo, interpretado por Alden Ehrenreich, la atmósfera del tráiler es un poco más fría de lo que una vez se anticipó para "Solo". Los directores iniciales, Phil Lord y Christopher Miller ("The Lego Movie", ''21 Jump Street"), son conocidos por su irreverente sentido del humor, lo que al principio emocionó a muchos fanáticos de "Star Wars".

Pero Lord y Miller fueron sacados del proyecto seis meses después de iniciada la producción por lo que Lucasfilm calificó como "diferentes visiones creativas". Ron Howard llegó para reemplazarlos en julio, y la filmación terminó en octubre.

El tráiler de la cinta, que se estrena el 25 de mayo, parece decidido a asegurarles a los fans que Solo será un capítulo sombrío más de la franquicia de ciencia ficción. El joven Solo aparece como un ambicioso piloto que deja la academia de aviación y se incorpora a una banda corrupta liderada por Tobias Beckett, interpretado por Woody Harrelson.

"He estado cometiendo estafas en la calle desde que tenía 10 años", dice Solo en off. "Me botaron de la escuela de aviación por pensar por mí mismo. Voy a ser un piloto, el mejor de la galaxia".

Las preocupaciones por la cinta también se han enfocado en Ehrenreich, quien tiene la poco envidiable tarea de seguir los pasos de Ford en uno de los papeles más emblemáticos del cine. Antes de conseguir el rol, Ehrenreich apareció en "Hail, Caesar!" de Joel y Ethan Coen y "Rules Don't Apply" de Warren Beatty, pero The Hollywood Reporter reportó previamente que un profesor de actuación fue contratado para ayudarlo en su interpretación.

En lugar de enfocarse únicamente en Solo, el tráiler del lunes promocionó a parte del elenco del filme, incluyendo a Donald Glover como Lando Calrissian, Emilia Clarke y Thandie Newton.



DAPR