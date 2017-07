Geraldine Bazán pide respeto ante especulaciones sobre paternidad de Gabriel Soto.

Ciudad de México

La actriz mexicana Geraldine Bazán pidió respeto a su familia luego de que se continúa especulando que su esposo Gabriel Soto es el padre del hijo de la venezolana Marjorie de Sousa y no Julián Gil.

Aunque se había mantenido al margen de los comentarios, Bazán accedió a hablar de ese tema incómodo frente a la prensa.

TE RECOMENDAMOS: Marjorie de Sousa confirma su separación de Julián Gil

“A palabras necias, oídos sordos. Las cosas que se tienen que hacer ya se hicieron y finalmente nosotros seguimos con nuestra vida sin necesidad de estar mostrando, diciendo y demás”, externó la actriz luego de participar en una carrera al lado de Gabriel Soto y sus dos hijas.

“Para muestra basta un botón y aquí estamos. Creo que no hace falta hablar mucho más, pedimos respeto a todos. Todos tenemos hijos o algunos tendrán sobrinos y es lo más valioso, lo más sagrado y lo queremos proteger", insistió ante los medios de comunicación.

En lo que refiere a Marjorie de Sousa, dijo: “Pobre Marjo, definitivamente no me gustaría estar en sus zapatos. Le ha tocado recibir insultos de pe a pa. Como no es mexicana, no sabe que México es un país de valores, pero muy machista, y en esos casos la que queda peor es la mujer”.





DAPR