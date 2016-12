El día que Carrie Fisher "rostizó" a George Lucas

Ciudad de México

Carrie Fisher "rostizó" a George Lucas hace 11 años, en 2005, cuando hizo bromas pesadas sobre el director, a quien llamó "sádico" y propietario de su imagen desde que se lanzó la saga "Star Wars".

La actriz lanzó una serie de bromas la noche en que el American Film Institude (AFI) entregó un premio a George Lucas por su trayectoria.

La fallecida actriz, intérprete de la famosa Princesa Leia, dijo que gracias a Lucas ella y sus compañeros de reparto tuvieron que soportar, durante décadas, que los fans les preguntaran todo el tiempo si algún día imaginaron que "Star Wars" sería el éxito en el que se convirtió.



"El único que no lo sabía era George. Se lo ocultamos porque queríamos ver cómo lucía su rostro cuando cambiaba de expresión", dijo Fisher aquella noche, entre risas de los presentes.

Pero eso fue la más ligera de las bromas, pues a continuación llamó sádico al creador de la saga galáctica.

"George es un sádico, pero como cualquier niña abusada que usa un bikini metálico, encadenada a una babosa gigante a punto de morir, sigo volviendo por más", bromeó.



"Has poseído mi imagen todos estos años, así que cada vez que me miro al espejo tengo que enviarte un cheque por un par de dólares", agregó.

"Tuviste las agallas para dejar que esa chica, la nueva actriz que interpretó a mi madre, la Reina Amadillo o como sea que se llame, usara un nuevo peinado y un atuendo prácticamente cada vez que cruzaba la puerta.

"Apuesto que traía puesto un bra, a pesar de que me dijiste que no podía porque no existe la ropa interior en el espacio", fue otra de las bromas de Fisher, en relación que a la Princesa Leia siempre usó el mismo vestuario, mientras que la Reina Amidala (Natalie Portman) tuvo múltiples looks.





