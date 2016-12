¿Qué pensaba Carrie Fisher del icónico bikini dorado?

México

Millones recuerdan a Carrie Fisher vestida con un diminuto bikini dorado, al interpretar a la Princesa Leia en una emblemática escena de Return of the Jedi, en 1983

Sin embargo, ¿qué pensaba la actriz sobre el polémico atuendo que lució?

"Hay mucha basura sobre esa controversia", dijo la actriz a The Daily Beast en julio de 2015. "Había todo eso en Fox News sobre un padre que no era capaz de explicarle a su hija qué era ese atuendo.



"¿Qué? ¿Que mi personaje fue forzado a ponerse ese vestuario en contra de mi voluntad y me lo quité tan pronto como pude matar al tipo que lo escogió? Me divertí mucho matando a Jabba. Me preguntaron si quería que mi doble lo matara, pero yo quería hacerlo. Le corté el cuello con esa cadena, realmente quería matarlo", agregó la actriz.

En octubre también del año pasado, Interview Magazine publicó una entrevista que se hicieron Carrie Fisher y Daisy Ridley, quien interpreta a Rey, la nueva protagonista de la saga galáctica, en The Force Awakens.

Cuando Ridley le preguntó a Fisher qué pensaba de haber sido un sex symbol, la fallecida actriz se mostró un poco ofendida.





"¡Escucha! No soy un sex symbol, ésa es la opinión de alguien. Y yo no la comparto".

Tras ello, le dijo a la actriz de 23 años: "Deberías luchar por tu vestuario. No seas una esclava como lo fui yo".

"Está bien, pelearé", respondió Ridley.





